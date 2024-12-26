İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı'nın hali hazırda devam ettirdiği ikinci el araçların satışındaki 6 ay ve 6 bin kilometre kuralının süresi uzatıldı. Uygulama 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması uygulaması da 1 Temmuz 2025'e kadar gerçekleştirilemeyecek.
Bakanlık iki düzenlemeyi de 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.