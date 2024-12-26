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İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek

İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek

Haber Merkezi
09:4626/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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Uygulamaya ek olarak ikinci el motorlu taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması da 1 Temmuz 2025'e kadar gerçekleştirilemeyecek.
Uygulamaya ek olarak ikinci el motorlu taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması da 1 Temmuz 2025'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın hali hazırda devam ettirdiği ikinci el araçların satışındaki 6 ay ve 6 bin kilometre kuralının süresi uzatıldı. Uygulama 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını,
ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması uygulaması da 1 Temmuz 2025'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Bakanlık iki düzenlemeyi de 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.


#Ticaret Bakanlığı
#İkinci El
#Satış
#Araç

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