Musk Twitter'da tasfiyeye başladı: Kendisini ‘tek yönetici’ yaptı

Tesla ve SpaceX’in üst yöneticisi Elon Musk, satın aldığı sosyal medya platformu Twitter’ın yönetim kurulunu feshederek kendisini ‘tek yönetici’ yaptı. Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na şirketin tek yöneticisinin Musk olduğunu bildirdi. İşine son verilen üst yöneticiler arasında İcra Kurulu Başkanı Parag Agrawal, Mali İşler Müdürü Ned Sega ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor da yer aldı. ABD’li milyarder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının ‘geçici’ bir durum olduğunu kaydetti. Ayrıca İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Musk, Twitter’ın CEO’su olacağını söyledi. Geçen hafta Musk, sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı. Suudi Arabistan’daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) Üst Yöneticisi Prens Velid bin Talal ise şirkette Musk’tan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda bulunuyor.

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İKİ BİN ÇALIŞANI KOVACAK

Musk’ın bundan sonraki süreçte şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan 2 bine yakın çalışanını işten kovmaya hazırlandığı öne sürüldü. The Washington Post’un haberine göre, ABD’li iş adamı, hafta sonu boyunca, platformun geleceğini ve çalışanların yüzde 25’ini işten çıkarma planlarını danışmak için Twitter’ın kalan üst düzey yöneticileriyle görüştü. Sosyal medya şirketinin şu an yaklaşık 7 bin çalışanı olduğu belirtiliyor.

5 YÖNETİCİNİN İŞİNE SON VERDİ

Geçen hafta satın alma sürecini tamamlayan Musk, Twitter CEO’su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde, genel danışman Sean Edgett ile müşteri yöneticisi Sarah Personette’in işine son vermişti. Musk 5 ismi, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı. Hatta bu isimlerin güvenlik eşliğinde şirketten çıkarıldıkları iddia edilmişti. İşten kovulan Agrawal’ın 38.7, CFO Segal’in 25.4, Gadde’in 12.5, Personette’nin 11.2 milyon dolar tazminat alacağı belirtiliyor.

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STEPHEN KING’LE PAZARLIK

Ayrıca Twitter’da onaylı hesap (mavi tik) sahibi kişilerin aylık 20 dolar ödeme yapacağına yönelik haberler, kullanıcıların gündemine oturdu. Musk, mavi tik için aylık 20 doları çok bulan dünyaca ünlü yazar Stephen King’le de Twitter’dan pazarlığa girişti. 20 dolar vermek bir yana Twitter’ın kendisine ödeme yapması gerekiğini savunan King, platformdan ayrılabileceğini belirtti. Musk ise King’in paylaşımına cevaben “Bir şekilde masrafları karşılamamız gerekli. Twitter sadece reklamverenlere sırtını dayayamaz. Peki 8 dolara ne dersin?” sözleriyle pazarlığa girişti.