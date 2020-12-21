Mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler

Mutasyona uğrayan virüs paniğe neden oldu.

Aralarında Türkiye'nin de oluğu pek çok ülke mutasyona uğrayan virüs sebebiyle İngiltere'ye kapılarını kapattı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamamında görüldüğü belirlendi.

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ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakını yeni tür virüsle bağlantılı. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Cumartesi günkü açıklamasında yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtti.

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Johnson, eldeki ilk verilere göre, tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini ifade etti.

Johnson, bu yeni türün daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu da bulunmadığını belirtti.

BBC'de yer alan habere göre mutasyona uğrayan türle ilgili üç kayı verici faktör var. Bunladan birisi yeni virüüsn diğer virüs türlerinin yerini alması, ,ikincisi virüsün önemli olan bölgelerini etkileyen mutasyonları bulunması, üçüncüsü ise bu mutasyonlardan bazıları laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini artırması.

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SOSYAL MESAFE YETERLİ OLUYOR MU?

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Uzmanlar, koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında bilinenlerin henüz yetersiz olmasından dolayı, mevcut önlemlerin etkisine dair de net bir bilgi bulunmadığını ifade ediyor.

Leeds Üniversitesi'nden çevre mühendisliği Profesörü Catherine Noakes, "Sanıyorum artık birçok kişi sosyal mesafe konusunda fazla rahat davranıyor ama riskin, kişilere yaklaştıkça arttığını unutmamalıyız" diyoir önceki virüsten daha mı tehlikeli?

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ÇOK DAHA FAZLA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

University College London'dan Prof. Andrew Hayward, yeni mutasyonun ne kadar kaygı verici olduğu sorusuna şu yanıtı veriyor: "Sanıyorum, virüsün değişime uğrayan bu türünün daha büyük bir pandemiye neden olma ihtimalini bilecek kadar yeterli bilgiye sahibiyiz, daha önce öngördüğümüzden çok daha kötü."

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Hayward'a göre yeni tür virüsün bulaşıcı etkisindeki artış, mevcut can kayıpları oranı da göz önünde bulundurulduğunda "çok daha fazla ölüme neden olabilir."

Prof. Noakes de "Gelecek birkaç ay içinde, daha esnek davranabilmemiz için yeterli aşı sağlanana kadar, kısıtlamaların dengelenebileceğini düşünüyorum" diyor.

AŞILAR MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Şimdilik koronavirüs aşılarının bu mutasyona karşı etkili olacağı öngörülüyor.