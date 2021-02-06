Dünya Myanmar halkı darbeyi protesto için sokaklarda
ASYA

Myanmar halkı darbeyi protesto için sokaklarda

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından, yaklaşık 1000 protestocu, demokrasiye dönüş talebiyle sokaklara çıktı. Myanmarlılar, dün gece darbeyi bir kez daha balkonlarında tencere ve tavalara vurarak protesto ederken askeri cunta, protestoların organize edilmesini önlemek amacıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'un ardından Twitter ve Instragram'a da erişim kısıtlaması getirdi.

Haber Merkezi AA
Halk darbecilere karşı tepki göstermeyi sürdürüyor.
Halk darbecilere karşı tepki göstermeyi sürdürüyor.

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından, yaklaşık 1000 protestocu, demokrasiye dönüş talebiyle sokaklara çıktı.

Fabrika işçilerinin ve öğrencilerin çoğunluğu oluşturduğu protestocular, sabah saatlerinde başkent Yangon'da toplandı.

"Askeri diktatörlüğe hayır", "Kahrolsun diktatörlük, yaşasın demokrasi" sloganları atarak yürüyen grup, polisin engellemesiyle karşılaştı.

Myanmarlılar, dün gece darbeyi bir kez daha balkonlarında tencere ve tavalara vurarak protesto ederken askeri cunta, protestoların organize edilmesini önlemek amacıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'un ardından Twitter ve Instragram'a da erişim kısıtlaması getirmişti.

Rohinya Müslümanlarına zulmü ile bilinen Myanmar'da ordu yönetime el koydu
OYNAT 00:53
Rohinya Müslümanlarına zulmü ile bilinen Myanmar'da ordu yönetime el koydu
Myanmar ordusu, seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle ülkede yönetime el koydu. Hükümet lideri Aung San Suu Kyi gözaltına alınırken ülkedeki telefon ve internet hatları kesildi. Myanmar hükümeti, Rohingya Müslümanlarına yaptığı zulümlerle tanınıyordu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösteriler düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Birleşmiş Milletler'den Myanmar'daki askeri darbeye tepki: Ülkedeki durumdan ciddi endişe duyuyoruz
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Birleşmiş Milletler'den Myanmar'daki askeri darbeye tepki: Ülkedeki durumdan ciddi endişe duyuyoruz

Darbeci "demokratik seçim" sözü vermişti

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

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