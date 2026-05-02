Myanmar'da bambu yüklü kamyonun feci kazası: 16 ölü 21 yaralı

18:192/05/2026, Cumartesi
DHA
Myanmar'da bambu yüklü kamyon aşırı hız nedeniyle devrildi.
Myanmar’ın başkenti Nepido’da bambu yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araçta 38 kişinin bulunduğu belirtilirken, yaralılar ve cenazeler olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Myanmar İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, bugün yerel saatle 13.50 sıralarında başkent Nepido'ya (Nay Pyi Taw) bağlı Ottara Thiri ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 38 kişinin bulunduğu bambu yüklü kamyon, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan 16 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye personeli ve yerel kurtarma ekipleri, cenazeleri ve yaralıları Nepido Genel Hastanesi’ne kaldırdı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken ödenir mi?