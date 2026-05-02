Myanmar'da bambu yüklü kamyonun feci kazası: 16 ölü 21 yaralı

Myanmar'ın başkenti Nepido'da bambu taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Myanmar İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, bugün yerel saatle 13.50 sıralarında başkent Nepido'ya (Nay Pyi Taw) bağlı Ottara Thiri ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 38 kişinin bulunduğu bambu yüklü kamyon, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.