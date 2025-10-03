Myanmar'ın umudu Türk adaleti

Myanmar ordusunun gerçekleştirdiği en kanlı saldırılardan biri olan “Pazigyi Katliamı”nın mağdurları ve temsilcileri, Türkiye’nin 2022 yılında başlattığı insan hakları soruşturması kapsamında İstanbul’a geldi. Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) adına Türkiye’de temaslarda bulunan Tun Aung Shwe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni delil dosyalarını sundu.

Delillerin sunulmasının ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde konuşan Shwe, “Nisan 2023'te gerçekleşen Pazigyi Katliamı'nın kanıtlarını bugün buraya getirdik. Bu kanıtları biraz önce savcılığa sunduk. Korkunç katliam, parçalanmış vücutlar ve metrelerce öteye savrulmuş uzuvlar şeklinde birçok görüntüyü içeriyor. Katliam, mahalli bir merasim için köy ortamında toplanan kişilerin üzerine 250 kiloluk bombaların atılmasıyla gerçekleşti. Türkiye Adalet Bakanlığı'na, bu suçların yargılanmasına izin vermesi için çağrıda bulunuyoruz" dedi.