Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Myanmar'ın umudu Türk adaleti

Myanmar'ın umudu Türk adaleti

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:003/10/2025, vendredi
G: 2/10/2025, jeudi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tun Aung Shwe
Tun Aung Shwe

Myanmar’da 2021 yılında gerçekleşen askeri darbenin ardından Müslümanlara karşı sistematikleşen zulüm, işkence ve soykırıma karşı Türkiye’de yürütülen adli süreç kritik bir aşamaya geldi.

Myanmar ordusunun gerçekleştirdiği en kanlı saldırılardan biri olan “Pazigyi Katliamı”nın mağdurları ve temsilcileri, Türkiye’nin 2022 yılında başlattığı insan hakları soruşturması kapsamında İstanbul’a geldi. Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) adına Türkiye’de temaslarda bulunan Tun Aung Shwe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni delil dosyalarını sundu.

SİVİLLERE 250 KİLOLUK BOMBALAR ATILDI

Delillerin sunulmasının ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde konuşan Shwe, “Nisan 2023'te gerçekleşen Pazigyi Katliamı'nın kanıtlarını bugün buraya getirdik. Bu kanıtları biraz önce savcılığa sunduk. Korkunç katliam, parçalanmış vücutlar ve metrelerce öteye savrulmuş uzuvlar şeklinde birçok görüntüyü içeriyor. Katliam, mahalli bir merasim için köy ortamında toplanan kişilerin üzerine 250 kiloluk bombaların atılmasıyla gerçekleşti. Türkiye Adalet Bakanlığı'na, bu suçların yargılanmasına izin vermesi için çağrıda bulunuyoruz" dedi.



#Myanmar
#Soykırım
#Pazigyi Katliamı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Allah’ın gölgesinde gölgelenen yedi sınıf