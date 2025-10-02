Sivillerin hedef alındığı Pazigyi Katliamı için deliller sunuldu: Yargılamayı Türkiye yapsın

Myanmar'da 2021 darbesinden bu yana görülenen katliamlardan ve Rohingya soykırımından kurtulan mağdurların avukatları ve temsilcileri İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti Temsilcisi Tun Aung Shwe, Londra merkezli Myanmar Accountability Project Direktörü Chris Gunness ve Avukat Gülden Sönmez’in aralarında bulunduğu heyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na davaya ilişkin yeni deliller sundu. Myanmar'ın Sagaing Bölgesi'nde 11 Nisan 2023'te gerçekleşen elim "Pazigyi Katliamı"na ilişkin yeni deliller Türk adli makamlarınca 2022'de açılan soruşturma kapsamında Savcılığa tevdi edildi. Savcılığa sunulan deliller, Türk makamları tarafından Haziran 2022'de başlatılan soruşturmaya eklenecek. Türkiye’deki soruşturma, Myanmar darbe lideri Min Aung Hlaing dahil 23 cunta üyesinin işlediği sistematik işkence de dahil olmak üzere yaygın insan hakları ihlallerine ilişkin delillerin sunulmasının ardından başlatılmıştı. Heyet soruşturmaya bugün eklenen yeni deliller ışığında dava sürecinin bir an önce başlatılması için Türkiye Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Delillerin sunulmasının ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti Temsilcisi Tun Aung Shwe şunları dile getirdi: “Myanmar'ın demokratik olarak seçilmiş hükümeti olan ve 2020'de ezici bir zafer kazanan Ulusal Birlik Hükümeti'nin temsilcisi olarak İstanbul'a geldim. Bugün, 2021 darbesinden bu yana ülkemde gerçekleşen en ölümcül katliamın, 27'si kadın ve 19'u çocuk olmak üzere 157 kişinin öldürüldüğü Nisan 2023'teki Pazygyi Katliamı'nın kanıtlarını sunuyorum. Yerel bir etkinlik için toplanan köylüler üzerlerine iki yüz elli kiloluk bomba atılarak katledildiler. Bu, dört binden fazla insanın öldürüldüğü, belgelediğimiz dört yüzden fazla katliamdan sadece biri. Türkiye Adalet Bakanlığına bu suçların yargılanmasına izin vermesi çağrısında bulunuyorum. Ayrıca Cenevre'deki Bağımsız Soruşturma Mekanizması'na (IIMM) da davamızı destekleyecek kanıtlar sunması çağrısında bulunuyorum. Myanmar halkı, kendilerine karşı devam eden bir soykırımın uygulandığı Rohingya Müslümanları da dahil olmak üzere, adalet için haykırıyor. İnsani dayanışma adına, İslami dayanışma adına Türkiye hükümetine çağrıda bulunuyorum, lütfen hemen harekete geçin.” Avukat Gülden Sönmez ise Türkiye’nin evrensel yargı yetkisi ilkesi kapsamında uluslararası suçların, suçluların gıyabında yargılanmasına olanak sunduğunu hatırlatarak Adalet Bakanlığı’nın dava sürecini bir an önce başlatması çağrısını yineledi.