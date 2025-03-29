Myanmar çifte depremle sarsıldı

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi. Deprem Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland, Myanmar ve Çin'de hissedildi. Tayland ve Myanmar genelinde OHAL ilan edilirken, bir caminin kısmen çökmesinin ardından en az üç kişinin öldüğü, Myanmar genelinde can kaybının en az 144 olduğu bildirildi. 732 kişi de yaralandı. Myanmar Cuntası'ndan yapılan açıklamada "Çok sayıda sivil öldü" denildi. ABD'li uzman depremin 6 Şubat depremleriyle benzerlik gösterdiğini söylerken 'daha fazla sarsıntı' uyarısında bulundu.





ART ARDA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem bildirildi. Myanmar yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra, Sagaing'in yaklaşık 18 kilometre güneyinde 6.4 büyüklüğünde nispeten güçlü bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam edebilir, dikkatli olun” denildi.





KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Myanmar'ın başkenti Nepido'daki bir yolda deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü. Yerel kaynaklara göre Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi. Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), elektrik ve şebeke hatlarının kesilmesinden dolayı bazı bölgelere erişimde zorluklar yaşandığını duyurdu.





CAMİDE YAKALANDILAR

Ülkenin Bago bölgesindeki Taungnoo kasabasında bir caminin çöktüğü bildirildi. Reuters'a konuşan kişilerden biri, "Sarsıntı başladığında dua ediyorduk. Üç kişi olay yerinde öldü" dedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin büyüklüğü göz önüne alındığında Myanmar'da bilançonun artmasının muhtemel olduğunu belirtti.





PEŞ PEŞE DESTEK AÇIKLAMALARI

Myanmar'ın orta kesiminde meydana gelen depremin ardından başkentteki bir hastanenin acil servisinin bir bölümünde ciddi hasar meydana geldi. Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Fransa da destek vermeye hazır olduğunu ve Tayland'ın başkentindeki diplomatik binalarının tahliye edildiğini belirtti.





TAYLAND'DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Deprem çevre ülkelerde de hissedilirken, Tayland en çok etkilenen ikinci ülke oldu. Başbakan Paetongtarn Şinavatra güçlü depremin ardından acil toplantı yaptı. Polis ve sağlık görevlileri, Bangkok'ta devlet daireleri için inşa edilmekte olan 30 katlı bir gökdelenin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını söyledi. 42 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı. Tayland borsası yaptığı açıklamada Myanmar'ın merkezini vuran depremin ardından faaliyetlerin tamamen durduğunu açıkladı.





ÜLKE GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili, medyaya yaptığı açıklamada, "Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok" dedi. Myanmar'da iktidardaki cunta yönetimi, birçok bölgede OHAL ilan etti. Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, "Devlet, durum hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yapacak ve insani yardım sağlamanın yanı sıra kurtarma operasyonları yürütecek" denildi.



