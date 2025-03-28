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Türkiye'den deprem felaketinin yaşandığı Myanmar'a taziye mesajı

Türkiye'den deprem felaketinin yaşandığı Myanmar'a taziye mesajı

23:0828/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da yaşanan deprem felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da yaşanan deprem felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Myanmara'a taziye mesajında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Türkiye, deprem felaketini yaşayan Myanmar'ın acısını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Myanmar'da yaşanan can kayıpları ve zarardan dolayı Türkiye'nin üzüntü duyduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.



#Dışişleri Bakanlığı
#Myanmar
#Deprem

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