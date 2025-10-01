Yeni Şafak
Myanmar'daki soykırımının mağdurları Türkiye'de Adalet Arıyor

13:361/10/2025, Çarşamba
Soykırım mağdurları adaleti Türkiye'de arıyor.

Rohingya soykırımı mağdurlarının temsilcileri, adalet için Türkiye’de. Myanmar’daki “Pazigyi Katliamı”na ilişkin yeni deliller, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulacak.

Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından yaşanan en büyük katliamlardan biri olan “Pazigyi Katliamı”na dair yeni deliller İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. Rohingya soykırımından kurtulan mağdurların avukatları ve temsilcileri, Ulusal Birlik Hükümeti’nden (NUG) Tun Aung Shwe ile birlikte Türkiye’ye geldi.

11 Nisan 2023’te Myanmar’ın Sagaing Bölgesi’nde gerçekleşen saldırıda aralarında kadın, çocuk ve hamilelerin de bulunduğu 157 sivil hayatını kaybetmişti. NUG’un aktardığı bilgilere göre, cunta güçlerinin attığı bombalar nedeniyle onlarca kişi ağır yaralanırken yüzlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Yarın Çağlayan'da açıklama yapılacak

Tun Aung Shwe, delilleri teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Patlamaların şiddetiyle vücut parçaları yüzlerce metre uzağa fırladı. Kurtarma çalışmalarını engellemek için savaş uçakları tekrar saldırdı. Bu vahşetin hesabının sorulmasını istiyoruz.” dedi. Yeni belgeler yalnızca Pazigyi ile sınırlı değil. Myanmar Hesap Verebilirlik Projesi (MAP) yetkilileri, 2024 Ocak ayında Rohingya köylerine yönelik roket saldırılarına ilişkin araştırma raporlarını da Türk makamlarına sunacak. MAP, darbe lideri Min Aung Hlaing başta olmak üzere cunta üyelerinin işlediği savaş suçlarına dikkat çekerek, Türk yargısını harekete geçmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler’in son verilerine göre, Myanmar’da darbeden bu yana 6 binden fazla sivil öldürüldü, 22 binden fazla kişi keyfi gözaltına alındı. Ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı. En az 6,3 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda. Sunulan delillere ilişkin ayrıntılar, yarın 11.00’de Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacak.



