Gazze için kritik temas: Bakan Fidan İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen planı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefon görüşmesi yaptı.