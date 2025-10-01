Yeni Şafak
Gazze için kritik temas: Bakan Fidan İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

1/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- İspanya Dışişleri Bakanı Albares
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen planı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.



