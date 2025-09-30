ABD ve İsrail bugüne kadar verdiği hangi sözü tuttu: Gazze planı hayata geçirilecek mi?

Tüm dünya gözünü dün Beyaz Saray'da gerçekleşen Trump ve Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına dikmişti. Trump, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurdu. Yayınlanan yeni Gazze planı haritası, İsrail’in Gazze’den kademeli olarak çekilmesini öngörüyor. ABD ve İsrail, geçmişten bugüne verdikleri vaatlerin hiçbirini tutmamasına rağmen 20 maddelik Gazze planını hayata geçirebilecek mi? İki ülkenin bugüne kadar hangi sözleri verdiğine ve ne kadarını tuttuğuna yakından bakalım.
Yol Haritası: Road Map for Peace
İsrail-Filistin çatışmasını çözmek için hazırlanan plan, ABD Başkanı George W. Bush tarafından 24 Haziran 2002'de yaptığı bir konuşmada ana hatlarıyla belirtilmişti.
Ehud Olmert’in 2008 barış planı oyalamaktan öteye geçmedi
İsrail Başbakanı Ehud Olmert, 2008’de ve öncesindeki bazı müzakerelerde işgal edilmiş toprakların büyük bir kısmından çekilme ve ciddi toprak tavizleri verme yönünde görüşler ortaya koymuştu. Ancak bu plan hiçbir zaman net bir şekilde uygulamaya geçmedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni hiçe saydılar
Altı Gün Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 22 Kasım 1967 gününde bir karar alındı. Karar, "Orta Doğu'da âdil ve kalıcı bir barışın sağlanması" çağrısı yapıyordu. Bunun sağlanması için belirlenen ilkeler "İsrail'in son savaşta işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi" ve "bölgedeki tüm devletlerin güvenli ve tanınmış sınırlar dahilinde varolma hakkına saygı duyulması" şeklinde yer alıyordu.
Oslo Anlaşmaları da çözüm olmadı
Bu anlaşmalar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 242 sayılı kararı ve 338 sayılı kararı temelinde bir barış anlaşmasına ulaşmayı ve "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını" yerine getirmeyi amaçlayan bir barış süreci olan Oslo sürecinin başlangıcına işaret ediyordu.
Anlaşmada, Filistin ve İsrail'in birbirini karşılıklı tanıması, Filistinlilere özerklik, nihai statü müzakerelerine geçiş, zaman çizelgesi, çatışmaların azaltılması öngörülüyordu.
2020 yılındaki Trump'ın Barış Planı
Trump Barış Planı olarak bilinen Filistin ve İsrail Halkının Yaşamlarını İyileştirme Vizyonu, Trump yönetiminin İsrail-Filistin çatışmasını çözme niyetini taşıyan bir önerge olarak tüm dünyaya duyuruldu. Donald Trump, 28 Ocak 2020'de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte bir Beyaz Saray basın toplantısında planı resmen açıkladı; Filistinli temsilciler davet edilmedi.
Plan, Trump'ın Yahudi damadı ve ABD Başkanı Kıdemli Danışmanı Jared Kushner tarafından yönetilen bir ekip tarafından hazırlandı.
Filistin toprakları iki katına çıkacak. Kurulacak Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'te bulunacak ve ABD burada büyükelçilik açacak. Trump, planla Filistinlilerin kendi bağımsız devletlerini kuracağını söylese de bu konuda çok fazla ayrıntı vermedi.
İsrail, Ürdün Kralı Abdullah bin Hüseyin ile birlikte çalışarak Mescid-i Aksa ve Harem-ül Şerif gibi kutsal yerlerin mevcut durumunun korunmasını sağlayacak.
Vaat edilen bu anlaşma da hayata geçirilmedi.
Trump'ın son planında Tony Blair de yer alıyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush, 2003 yılında Irak'ın işgaline Tony Blair ile karar vermişti.
Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.