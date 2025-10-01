Yeni Şafak
Çankırı’da korkutan deprem: Büyük panik yaşattı

Seda Ekinci
13:151/10/2025, Çarşamba
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının yerin 10.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

Merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, saat 12.24’te merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi.


AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 10.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

İŞTE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

#deprem
#Çankırı
#AFAD
