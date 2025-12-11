Myanmar ordusu hastanede katliam yaptı

Myanmar

ordusuna ait bir helikopter ülkenin batısında Arakan ordusunun kontrolündeki Arakan eyaletinde bulunan bir hastaneye hava saldırısı düzenledi. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, saldırıda 34 kişi hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.