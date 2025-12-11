Yeni Şafak
Myanmar ordusu hastanede katliam yaptı

Myanmar ordusu hastanede katliam yaptı

13:2411/12/2025, Perşembe
IHA
Hastaneye yapılan saldırı
Hastaneye yapılan saldırı

Myanmar ordusunun, Arakan eyaletindeki bir hastaneye düzenlediği saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar
ordusuna ait bir helikopter ülkenin batısında Arakan ordusunun kontrolündeki Arakan eyaletinde bulunan bir hastaneye hava saldırısı düzenledi. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, saldırıda 34 kişi hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.
Myanmar ordusu tarafından, darbenin ardından 28 Aralık’ta yapılması planlanan ilk seçim öncesinde yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Arakan ordusu Sözcüsü Khaing Thukha, saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunun hasta olduklarını söyleyerek,
"Bu, ordunun sivillerin bulunduğu yerleri hedef alan son vahşi saldırısıdır"
dedi. Thukha, ordunun sivilleri bombalamaktan
"sorumluluk almak zorunda olduğunu"
sözlerine ekledi.

  • Myanmar’da 2021’deki askeri darbe ve darbenin tetiklediği iş savaşta binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi yerlerinden edilmişti.

