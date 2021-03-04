Dünya Myanmarda kanlı gün
ASYA

​Myanmar’da​ kanlı gün

Myanmar’da  kanlı gün

Myanmar’da dün darbe karşıtı göstericilere ateş açan askerler 38 kişiyi öldürdü. BM özel temsilcisi Christine Burgener, toplam ölü sayısının 50’yi geçtiğini, yaklaşık 1200 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar’da ‘‘en kanlı’’ günün yaşandığını belirtti.
BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar’da ‘‘en kanlı’’ günün yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtı gösterilerde sadece dün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar’da ‘‘en kanlı’’ günün yaşandığını belirtti. Burgener, şimdiye kadar yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığını, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar’daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı. Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, yarın Myanmar’daki darbeyi ve darbe sonrası yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

Myanmar'ın en büyük kentinde halk darbeye karşı sokaklarda
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Myanmar'ın en büyük kentinde halk darbeye karşı sokaklarda
Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik tepkiler sürerken, ülkenin en büyük kenti Yangon'da yaklaşık bin kişi sabah saatlerinden itibaren sokaklara dökülerek, 'Kahrolsun diktatörlük' şeklinde slogan attı.

GERÇEK MERMİ KULLANILIYOR

  • Associated Press (AP), ise ülke basını ve Facebook’a dayandırdığı haberinde, güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği belirtildi. Haberde, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin Yangon, Salin, Mandalay, Mawlamyine, Myingyan ve Kalay’da yoğunlaştığı belirtildi. Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

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