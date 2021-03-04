​Myanmar’da​ kanlı gün

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtı gösterilerde sadece dün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar’da ‘‘en kanlı’’ günün yaşandığını belirtti. Burgener, şimdiye kadar yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığını, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar’daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı. Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, yarın Myanmar’daki darbeyi ve darbe sonrası yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

GERÇEK MERMİ KULLANILIYOR

Associated Press (AP), ise ülke basını ve Facebook’a dayandırdığı haberinde, güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği belirtildi. Haberde, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin Yangon, Salin, Mandalay, Mawlamyine, Myingyan ve Kalay’da yoğunlaştığı belirtildi. Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

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