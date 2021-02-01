Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına sokağa çıkmama uyarısı

Myanmar ordusu seçimlerde hile yapıldığını gerekçe göstererek ülkede askeri darbe yaptı. İktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu, ülke yönetimine el koyduğunu açıkladı.

Seyahat etmeme uyarısı

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği, askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ülkede yaşayan Türklere uyarıda bulunularak, "Myanmar'da bulunan vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, seyahat etmemeleri, yerel kanallardan yapılan duyuruları takip etmeleri ve kalabalık alanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Myanmar'daki Türk vatandaşları, iletişim kanalları açık olduğu müddetçe büyükelçiliğe, Twitter ve Facebook hesapları ile " 9501662992", " 959405056552" acil durum hatlarından ulaşabilecek.