Myanmar'daki askeri darbe sonrası 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı Myanmar'da askeri darbe: 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbede Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimlerinin gözaltına alınmasının ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları da görevden alındı.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 07:34 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 08:19 AA