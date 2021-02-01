Myanmar'daki darbe sonrası iktidar partisinin halka çağrısı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'daki askeri darbeye tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki askeri darbenin derin endişeyle karşıladığını ve şiddetle kınadığını belirterek, Türkiye'nin her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğunu vurguladı.