Myanmar'daki darbenin en küçük kurbanı: Protestoculara yapılan baskın sırasında 7 yaşında kız çocuğu öldürüldü

Myanmar ordusu henüz bir açıklama yapmadı.

Myanmar'da yaşanan şiddet her geçen gün artarak devam ediyor.

Ülkede askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenleri gözaltına almak için baskın düzenleyen güvenlik güçleri, bir eve yaptıkları baskında 7 yaşındaki kız çocuğununu babasının kucağında öldürdü.

Myanmar ordusunun dün Mandalay'da bir eve düzenlediği baskında askerler, babasının kucağında oturan 7 yaşındaki Khin Myo Chit'e ateş etti.

Chit'in ablası Aye Chan San, küçük kardeşine en az 3 kurşunun isabet ettiğini ve hastaneye gidene kadar hayatını kaybettiğini söyledi.

Diğer aile üyelerinin de kötü muameleye maruz kaldığını belirten San, askerlerin 19 yaşındaki kardeşini dipçiklerle dövdüğünü ifade etti.

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Khin Myo Chit adlı çocuğun ölümünden sonra Myanmar'da darbe protestocuları ülke çapında sessiz eylemler başlattı. Ülkede iki gün önce de Tun Tun Aung adındaki 15 yaşındaki bir erkek çocuğu kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetmişti.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), bugün yayımladığı raporda, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 275 protestocunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Myanmar ordusu son iki gün içinde yaşanan bu korkunç ölümler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

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Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 275'den fazla gösterici hayatını kaybetti, 2 bin 500'e yakın kişi tutuklu bulunuyordu.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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