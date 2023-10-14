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Dünya

Namaz kılanlara lağım suyu sıktılar

İsrail polisi, Filistinlilerin, Mescid-i Aksa’nın da içerisinde yer aldığı Eski Şehir’e girişine izin vermezken cuma namazı için toplananlara gaz bombasıyla saldırarak TOMA’larla da lağım suyu sıktı. Batı Şeria’da ise 9 Filistinli katledildi.

04:00 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İşgalci İsrail polisi, çok sayıda Filistinlinin, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı Eski Şehir'e girişine izin vermezken Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü. Polisler, Eski Şehir çevresinde toplanan Filistinlilere TOMA, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale etti. Ayrıca İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine izin vermediği bazı gençleri dövdü. İsrail'in yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesi sonucu Tulkerem, Nablus, Tubas, El Halil ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail güçlerinin müdahalesinde 19'u gerçek mermiyle olmak üzere aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu toplam 130 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.



#Filistin
#İsrail
#İnsanlık Suçu
#Mescid-i Aksa
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