NASA 'tarihte bir ilk' diyerek paylaştı: Sibirya'daki yangının dumanı Kuzey Kutbu'na ulaştı

Dünyanın bir çok bölgesi yangınlarla mücadele ediyor. O bölgelerden biri de, yaklaşık 3 buçuk milyon hektar alanın kül olduğu Rusya.

Sibirya’da son beş yıldır sıklaşan orman yangınları, bu yıl da günlerdir sürüyor. Rusya’nın meteoroloji yetkilileri ve çevreciler, artan yangınların iklim krizi ve yetersiz orman hizmetleri nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Sibirya’da yangınlardan en çok etkilenen bölge bu yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan oldu. Rusya’nın en soğuk bölgesi olarak bilinen Yakutistan, bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklıkla karşılaştı. Rusya’nın meteoroloji gözlem enstitüsü Rosgidromet, bölgedeki durumun giderek kötüye gittiğini duyurdu. Enstitü, 3.4 milyon hektar alanın yandığını belirtti.

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UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydu görüntülerinin Sibirya’daki yangın dumanlarının Kuzey Kutbu'na kadar ilerlediğini belirtti. NASA, bu durumu “tarihte ilk” olarak niteledi.

NASA’nın uydu görüntülerine göre 6 Ağustos’ta Rusya’nın hemen hemen tamamı dumanla kaplı görünüyordu.

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