|
NATO AB ve Ukrayna silah ve mühimmat üretimini hızlandırmanın yollarını arıyor.
NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna ordusunun silah ve mühimmat kullanımının yüksek seviyede olması nedeniyle başta mühimmat olmak üzere üretimi artırmanın yollarını değerlendiriyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.
Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Stoltenberg, AB ve NATO olarak Rusya ile savaşan Ukrayna'nın yanında olduklarını vurguladı.
Stoltenberg, Rusya'nın kazanmasının dünyayı daha tehlikeli bir yere dönüştüreceğini, kazanması için Ukrayna'ya neye ihtiyaç duyuyorsa verilmesi gerektiğini ifade etti.
Stoltenberg, silah üretiminin artırılması ve hızlandırılması konusunda savunma sanayisi şirketleriyle çalışma halinde olduklarını, NATO'nun AB ile üretim meselesinde ve Ukrayna'ya askeri destekte birlikte çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Bazı NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği sağlamasıyla kendi stoklarının eridiğini belirten Stoltenberg, "(Ukrayna'daki savaşta) Mühimmat kullanımı üretimden çok daha fazla. Bu durum sürdürülebilir değil. Daha fazla üretmeliyiz." dedi.
Stoltenberg, savunma sanayisi şirketleriyle sözleşmelerin yapıldığını fakat büyük yatırımların zaman gerektirdiğini dile getirdi.
Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahların kontrolünü öngören Yeni START anlaşmasına katılımını askıya almasıyla ilgili soru üzerine de Rusya'nın bu kararının ve daha önceki benzer anlaşmalardan çekilmesinin "dünyayı daha tehlikeli hale getirdiğini" belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da mühimmat üretim ve teslim etme kapasitesinin mevcut olduğunu belirterek mühimmatı üreten, sözleşmeyi yapan ve kullanan taraflar arasındaki üçgenin sorunsuz işlemesi gerektiğine dikkati çekti.
Kuleba, o dönemden itibaren birçok üretim bandında Ukrayna için mühimmat imalatının artırıldığını ancak bunun yeterli olmadığını, aksi halde savaşın çoktan bitmiş ve Ukrayna'nın zafer kazanmış olacağını vurguladı.