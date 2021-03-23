NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı: Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı arasında ilk temas

Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bir yıldan fazla süreden sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen toplantının ilk oturumu NATO Karargahında başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı ve bakanların yuvarlak masada bir araya geldiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı.

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"İki gün boyunca tartışacağımız birçok önemli konu var" diyen Stoltenberg, NATO zirvesinde Rusya, NATO 2030 girişimi, Kuzey Afrika, Afganistan ve diğer meseleleri ele alacaklarını söyledi.

Baş başa görüşecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilk oturum öncesi selamlaştıktan sonra ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

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Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşının 24 Mart'ta (yarın) NATO Karargahında yüz yüze görüşmesi bekleniyor.