Dünya NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiyeyi görüştü Endişelerin konuşulması gerekiyor
AMERİKA

NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye'yi görüştü: Endişelerin konuşulması gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olan itirazını ABD Başkanı Joe Biden ile konuştu. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Stoltenbergi "Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. " dedi.

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Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiyeyi görüştü: Endişelerin konuşulması gerekiyor
ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden ile hem Ukrayna'da devam eden savaşı hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha az etkili olmasını istedi ve Ukrayna'yı işgal etti. Ancak doğu kanadında daha çok NATO'nun güçlenmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi.

"Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan yetkilileri bir araya getireceğiz"

Türkiye'nin "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi:

  • "Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. Şu anda da tam olarak bunu yapıyoruz. Ankara ile Türkiye yönetimi ile yakın temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de konuşuyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz."

Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, "DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturup konuşup, doğru yolu bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

  • Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.

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