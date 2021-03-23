NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığı giderme mekanizması kurmayı başardık

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Türkiye ile S-400 dahil olmak üzere ve Doğu Akdeniz gibi konularda görüş ayrılıklarımızın olduğu bir sır değil” dedi.

NATO Dışişleri Bakanlarının Brüksel’de gerçekleştirdiği toplanı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Transatlantik Bağını Güçlendirmek” konulu toplantı düzenledi. Stoltenberg, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında ABD’nin yeni yönetimi hatırlatarak, “Joe Biden, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağı güçlendirerek ittifakın yeniden inşa edilmesine olan ihtiyaca yönelik açık bir mesaj verdi. Zirveyi bu yılın ilerleyen günlerinde planlıyoruz” dedi.

Türkiye’ye ilişkin açıklama yapan Antony Blinken, “Türkiye ile S-400 dahil olmak üzere ve Doğu Akdeniz gibi konularda görüş ayrılıklarımızın olduğu bir sır değil” dedi. “Türkiye’nin uzun süredir devam eden ve değerli bir müttefik olduğu da bir sır değil” ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Türkiye’nin NATO’ya olan bağlığı hepimizin çıkarına” açıklamasını kullandı.



“Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığı giderme mekanizması kurmayı başardık”

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye konusunda görüş ayrılıklarının olduğunu ancak S-400 hava savunma sisteminin tedariki ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler noktasında endişelerin olduğunu sözlerine ekledi. NATO’nun görüş ayrılıkları noktasında aynı masa etrafında toplanıp görüş alışverişinde bulunulduğu bir platform olduğuna inandığını aktaran NATO Genel Sekreteri, “Biz de tam olarak bunu yapmaya çalıştık. Doğu Akdeniz’deki kaza riskini azaltmak için NATO’da, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığı giderme mekanizması kurmayı başardık” açıklamasını yaptı.