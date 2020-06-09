Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak
AMERİKA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni tip koronavirüs salgını döneminde devlet ve devlet dışı aktörlerin yanlış bilgi yaydığını ve propaganda yaptığını belirterek "Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak." dedi. Stoltenberg, İttifakın Kovid-19 öncesinde mücadele ettiği güvenlik tehditlerinin yok olmadığına işaret ederek "NATO, bu sağlık krizinin güvenlik krizine dönmesini engellemek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
NATO'dan koronavirüs sonrası durum değerlendirmesi yapıldı.
NATO'dan koronavirüs sonrası durum değerlendirmesi yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde devlet ve devlet dışı aktörlerin yanlış bilgi yaydığını ve propaganda yaptığını belirterek "Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak." dedi.

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile görüştükten sonra basın açıklaması yapan Stoltenberg, Karadağ'ın İttifaka üyeliğinin üçüncü yıl dönümü olduğunu, NATO üyeliğinin ülkenin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Güvenlik krizine dönmesi engellenecek

Stoltenberg, İttifakın Kovid-19 öncesinde mücadele ettiği güvenlik tehditlerinin yok olmadığına işaret ederek "NATO, bu sağlık krizinin güvenlik krizine dönmesini engellemek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

Kovid-19 döneminde devlet ve devlet dışı aktörlerin dezenformasyon ve propagandayla NATO'yu hedef aldığının altını çizen Stoltenberg, "NATO'da dezenformasyonu tespit etmek ve bununla mücadele etmek için birlikte hareket ediyoruz. Bizi bölmeye çalışanlar başarılı olamayacak." dedi.

Abone Ol Google News
Ayasofya için tarih verildi

Ayasofya için tarih verildi

​AK Partili Muş: Temmuzda gerekli adımlar atılacak.
Yık yık bitmiyor

Yık yık bitmiyor

​Firari Can Dündar'ın villasında yıkım hala sürüyor.
Kabine toplandı

Kabine toplandı

Bakanlar bu kez telekonferansla değil yüz yüze bir arada.
Türkiye ve<br>Libya'ya özendiler

Türkiye ve
Libya'ya özendiler

​MEB anlaşması imzaladılar ama denizde petrol değil balık var.
TVNET'ten bir ilk

TVNET'ten bir ilk

Dijital Belgesel Kitaplığı platformu izleyici ile buluştu.
Eren'in katiline koşanları savundu

Eren'in katiline koşanları savundu

"​HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılanlar hukuksuzluktur..."

Dikkat<br>uçağı kaçırmayın

Dikkat
uçağı kaçırmayın

​THY'den yolcularına 3 saat uyarısı.
Süper Lig'den <br>tek isim

Süper Lig'den
tek isim

​Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Otel değil<br>şehir hastanesi

Otel değil
şehir hastanesi

​Acile hasta getirdiğinde arabayı park etmekle uğraşma ücretsiz valeye ver.
Büyüksün Türkiye

Büyüksün Türkiye

​Bu kez yardım gönderilen ülkeyi tahmin etmek imkansıza yakın.
HDP'nin resti<br>panikletti

HDP'nin resti
panikletti

İlk grup toplantısına "Demirtaş neden içeride" sorusuyla başladı.
Her yıl bin 200 kişiyi öldürüyorlar

Her yıl bin 200 kişiyi öldürüyorlar

ABD'de polis vahşeti cezasız kalıyor.
Yunan'dan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Fenerbahçe'nin <br>hocası açıklandı

Fenerbahçe'nin
hocası açıklandı

​Sarı lacivertli kulüpten sürpriz imza.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.