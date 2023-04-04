NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün tarihi bir gün

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada “Bugün tarihi bir gün. Çünkü birkaç saat içinde Finlandiya'yı İttifakımızın otuz birinci üyesi olarak karşılayacağız. Bu, Finlandiya'yı daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü yapacak. Ve tam da bugün, 1949'da, Washington Antlaşması, NATO'nun kuruluş Antlaşması, Washington'da imzalandı. Yıldönümümüzü kutlamak için Finlandiya'nın İttifak'ın tam üyesi olmasından daha iyi bir yol düşünemiyorum” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.