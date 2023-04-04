NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün tarihi bir gün

NATO üyeleri.
Stoltenberg, bugün NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşüleceğini vurgulayarak Ukrayna’ya yardım ve destek için daha uzun vadeli program geliştirileceğini ifade etti. Genel Sekreter ayrıca yarınki toplantı gündemiyle ilgili “Terörle mücadele de dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan kaynaklananlarla birlikte çok çeşitli güvenlik sorunlarını ele alacağız” açıklamasını yaptı.
NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor?
NATO’ya üyelik süreci, NATO Sekretaryası ile aday ülkenin makamları arasında mevzuat altyapısı ile personel, hukuki süreç gibi konularda hazırlık/uyumlaştırma toplantıları yapılarak başlıyor. İlgili ülkenin katılım talebini, NATO Genel Sekreteri’ne resmen bildirmesi ve müttefiklerin katılım müzakere sürecinin başlatılması yolunda karar almasıyla süreç devam ediyor. Müzakerelerin başlamasıyla katılacak ülkenin ‘katılım protokol taslaklarının’ NATO Konseyinde onaylanmasını takiben ‘Katılım Protokolünün’ her bir Müttefik ülke tarafından imzalanma süreci başlıyor.
Her Müttefikin ulusal onay işlemlerini tamamlamasının ardından ‘her Müttefik ülkenin onay belgesini 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı (depoziter) olan ABD’ye iletmesi’ gerekmektedir. ABD tarafından aday ülkenin Katılım Protokolünün yürürlüğe giriş tarihi Müttefiklere ve NATO Genel Sekreterine bildirmesiyle Genel Sekreter tarafından aday ülke, Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya davet edilir. NATO’ya katılan ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya dair onay belgesi saklayıcı olarak ABD’ye iletilir.