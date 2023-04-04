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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün tarihi bir gün

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı. Stoltenberg, “Bugün tarihi bir gün. Çünkü birkaç saat içinde Finlandiya'yı İttifakımızın otuz birinci üyesi olarak karşılayacağız. Bu, Finlandiya'yı daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü yapacak” dedi.

13:56 . 4/04/2023 Salı
DHA
NATO üyeleri.

NATO üyeleri.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada “Bugün tarihi bir gün. Çünkü birkaç saat içinde Finlandiya'yı İttifakımızın otuz birinci üyesi olarak karşılayacağız. Bu, Finlandiya'yı daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü yapacak. Ve tam da bugün, 1949'da, Washington Antlaşması, NATO'nun kuruluş Antlaşması, Washington'da imzalandı. Yıldönümümüzü kutlamak için Finlandiya'nın İttifak'ın tam üyesi olmasından daha iyi bir yol düşünemiyorum” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

Stoltenberg, bugün NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşüleceğini vurgulayarak Ukrayna’ya yardım ve destek için daha uzun vadeli program geliştirileceğini ifade etti. Genel Sekreter ayrıca yarınki toplantı gündemiyle ilgili “Terörle mücadele de dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan kaynaklananlarla birlikte çok çeşitli güvenlik sorunlarını ele alacağız” açıklamasını yaptı. 

NATO Dışişleri Bakanları toplantısının bugünkü programında Finlandiya’nın NATO’ya katılım seremonisinin düzenlenmesi bekleniyor.   

NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor?

NATO’ya üyelik süreci, NATO Sekretaryası ile aday ülkenin makamları arasında mevzuat altyapısı ile personel, hukuki süreç gibi konularda hazırlık/uyumlaştırma toplantıları yapılarak başlıyor. İlgili ülkenin katılım talebini, NATO Genel Sekreteri’ne resmen bildirmesi ve müttefiklerin katılım müzakere sürecinin başlatılması yolunda karar almasıyla süreç devam ediyor. Müzakerelerin başlamasıyla katılacak ülkenin ‘katılım protokol taslaklarının’ NATO Konseyinde onaylanmasını takiben ‘Katılım Protokolünün’ her bir Müttefik ülke tarafından imzalanma süreci başlıyor.

Her Müttefikin ulusal onay işlemlerini tamamlamasının ardından ‘her Müttefik ülkenin onay belgesini 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı (depoziter) olan ABD’ye iletmesi’ gerekmektedir. ABD tarafından aday ülkenin Katılım Protokolünün yürürlüğe giriş tarihi Müttefiklere ve NATO Genel Sekreterine bildirmesiyle Genel Sekreter tarafından aday ülke, Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya davet edilir. NATO’ya katılan ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya dair onay belgesi saklayıcı olarak ABD’ye iletilir.  



#NATO
#Finlandiya
#Türkiye
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