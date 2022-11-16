Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Polonyaya düşen füze Ukraynaya ait
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (NATO) Polonya'nın ittifakın 4. maddesini devreye sokması sonrası olağanüstü olarak toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan bir tavır aldığına yönelik bir ibare yok. Bunun bilinçli bir saldırı olduğuna yönelik bir işaret de yok. Bu saldırı Ukrayna'nın topraklarını korumak için fırlattığı bir füzeden kaynaklanıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Polonyaya düşen füze Ukraynaya ait
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyün vuran ve 2 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısı sonrası acil olan gerçekleştirilen toplantı sonrası kameralar karşısına çıktı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, Polonya'da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bunun sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi.


Stoltenberg, dünkü olayın Rusya'nın Ukrayna'da birçok yere geniş bir füze saldırı dalgası başlatmasından sonra meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna dair bir gösterge bulunmuyor. Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler içinde olduğuna dair gösterge de yok. İlk analizimiz olayın Ukrayna'dan Rusya'nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna'nın hatası değil."

Rusya ile temasa dair bilgi vermedi

Rusya ile NATO arasında dün gece bir temas veya iletişim olup olmadığı sorusu üzerine Stoltenberg, iki taraf arasında iletişim imkanları bulunduğunu ancak son 24 saat içinde ne tür temas olduğu hakkında bilgi veremeyeceğini aktardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve ABD Başkanı Joe Biden ile dün gece görüşmeler yaptığını aktaran Stoltenberg, NATO'nun teyakkuzda olmaya devam edeceğini belirtti.

Bölgede bir Rus füzesi tespit edilip edilmediği sorulan Stoltenberg, soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun birlik içinde olduğunu, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini dile getirdi.

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