Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Putin Avrupada barışı paramparça etti
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin Avrupa'da barışı paramparça etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kanada, İspanya ve Letonya Başbakanları ile ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg burada yaptığı açıklamada ''Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı Avrupa'da barışı paramparça etti'' dedi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin Avrupada barışı paramparça etti
​​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Letonya’daki Adazi Askeri Üssü’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, “Bugün burada hepinizle birlikte olmak harika. Bu gerçekten NATO dayanışmasını gösteriyor. Rusya'nın Avrupa'nın barışçıl bir ülkesi olan Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin neden olduğu güvenliğimiz açısından kritik bir an ile karşı karşıyayız. (Rusya Devlet Başkanı) Başkan Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı Avrupa'da barışı paramparça etti. Uluslararası düzeni sarstı. Ve Ukrayna halkı üzerinde yıkıcı bir bedel ödemeye devam ediyor'' dedi.

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“NATO'nun gücünü ve birliğini ciddi şekilde hafife aldı”

İttifakın birlik içinde temkinli olduğunu hatırlatan Stoltenberg, "Ancak Putin, Ukrayna'yı ciddi şekilde hafife aldı. NATO'nun gücünü ve birliğini ciddi şekilde hafife aldı. Dünyadaki arkadaşlarımız ve ortaklarımız. Rusya'ya eşi görülmemiş maliyetler yükledik. Ukrayna'ya desteğimizi artırarak meşru müdafaa hakkının korunmasına yardımcı olduk. NATO'nun toplu savunmasının tarihi takviyelerini hayata geçirdik. İttifakımızın doğu kısmını takviye eden binlerce askerle birlikte. Burada Letonya dahil. Kanada, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Müttefiklerin Letonya'daki Adazi Üssü'ndeki çok uluslu varlığımıza yüzlerce asker daha göndermelerini memnuniyetle karşılıyorum'' ifadelerini kullandı.

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Kanada, İspanya ve Letonya liderlerine teşekkür eden Stoltenberg, "Justin, Pedro, kişisel liderliğiniz ve toplu güvenliğimize olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Kanada yıllardır Letonya'daki NATO savaş grubuna beceri ve özveriyle liderlik ediyor. Transatlantik güvenliğe olan bağlılığınızın güçlü bir göstergesi" diye konuştu.

Kanada, İspanya ve Letonya'dan tam destek

Basın toplantısında kısaca söz alan Kanada Başbakanı Trudeau, Kanada'nın NATO kapsamında Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini ve bunu her daim demokrasi ve bağlı oldukları değerlerin savunması için yapacaklarını ifade ederek, “Putin bizi böleceğini sandı ama NATO hiç olmadığı kadar birlik içindedir'' açıklamasında bulundu.

İspanya ve Letonya liderleri de, Avrupa güvenliği için NATO sınırlarının korunmasının öneminin farkında olduklarını bu nedenle her karış NATO toprağının savunulması için 5. maddeye bağlı olduklarını belirtti.

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