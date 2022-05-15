Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye bazı endişelerini dile getirdi
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye bazı endişelerini dile getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO’da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA İHA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye bazı endişelerini dile getirdi
Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in muhtemel üyelik başvurularıyla ilgili Stoltenberg, "NATO'ya katılmak isteyip istemediklerine karar vermek onlara kalmış. Alacakları karara saygı duyacağız çünkü tüm egemen uluslar, kendi yollarını seçme hakkına sahiptir. Finlandiya ve İsveç, NATO'nun en yakın ortaklarıdır. Başvurmaya karar verirlerse, bu tarihi bir an olacaktır. NATO'ya üyelikleri, ortak güvenliğimizi artıracak, NATO'nun kapılarının açık olduğunu ve saldırganlığın fayda etmediğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız

Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusundaki endişeleriyle ilgili "Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman yaptığımız gibi endişeler olduğunda masaya oturuyoruz. Üyelik meselesinde nasıl hareket edeceğimiz konusunda ortak bir zemin ve fikir birliği bulabileceğimizden eminim." dedi.

Finlandiya NATO üyeliğine başvurmaya karar verdi: Erdoğan ile görüşmeye hazırız
DÜNYA
Finlandiya NATO üyeliğine başvurmaya karar verdi: Erdoğan ile görüşmeye hazırız

Toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü aktaran Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik için başvuruda bulunması halinde hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimizi umuyorum. Türkiye, niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti. Bu nedenle Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim" değerlendirmesinde bulundu.

NATO'dan İsveç ve Finlandiya'nın olası üyeliğine yönelik açıklama: Uzlaşı şartları bulunabilir
DÜNYA
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'nın olası üyeliğine yönelik açıklama: Uzlaşı şartları bulunabilir

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için gerekli niteliklere sahip ve NATO'nun en yakın iki müttefiki olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Harkiv çevresinden çekildiğini, Donbas'taki saldırısının ilerleyemediğini ve stratejik objektiflerine ulaşamadığını belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşı kazanacağını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO açık kapılı bir ittifaktır
DÜNYA
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO açık kapılı bir ittifaktır
Olimpiyatta ikinci perde

Olimpiyat'ta ikinci perde

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı ağırlıyor.
İzmirde 2 gol 2 kırmızı

İzmir'de 2 gol 2 kırmızı

Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.
Türkiye bazı endişelerini dile getirdi

​Yolcu otobüsünün deposundan üç göçmen çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması.

'​İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum'

​Doğada sadece 14 gün yetişiyor.

"​Altınlarla paraları poşete koyup verdim."

Kiracı evi oda oda kiralaya vermiş.

​Savaş nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.