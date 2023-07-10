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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini destekliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin ev sahibi Litvanya’nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, “Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne üye olma isteğini destekliyorum” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, ayrıca ''İsveç'i en kısa zamanda NATO üyesi yapmak için çok çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.

14:33 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı.


Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" ifadelerini kullandı.


Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;


"NATO mevcudiyetini artırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda daha fazla asker sevk etmiştik. Ukrayna işgalinden sonra Madrid zirvesindeki kararla bunu artırmıştık.


Bu zirvede yarın ve yarından sonraki gün savunma planı üzerinde anlaşacağız. Bunun dışında tüm ittifaklarımızı koruyabilecek hale geleceğiz.


Aynı zamanda Almanya'nın kararını da mutlulukla karşıladım. Bu kararı çok uzun süredir bekliyorduk. Kişisel olarak ben ve diğer liderler aynı şeyi vurguladık. Çevremizdeki jeopolitik durum giderek daha kötü hale gelecek. Nükleer silahların yerleştirilmesi konusunda ve Wagner'in bu ülkeye gelmesi konusunda müttefik birliğine ihtiyacımız var. NATO'nun bu bölgede savunmasının güçlenmesi kollektif savunmamız açısından önemli. Bu kararın da tam zamanında geldiğini düşünüyorum"



#Türkiye
#AB
#NATO
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