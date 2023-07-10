NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini destekliyorum

Aynı zamanda Almanya'nın kararını da mutlulukla karşıladım. Bu kararı çok uzun süredir bekliyorduk. Kişisel olarak ben ve diğer liderler aynı şeyi vurguladık. Çevremizdeki jeopolitik durum giderek daha kötü hale gelecek. Nükleer silahların yerleştirilmesi konusunda ve Wagner'in bu ülkeye gelmesi konusunda müttefik birliğine ihtiyacımız var. NATO'nun bu bölgede savunmasının güçlenmesi kollektif savunmamız açısından önemli. Bu kararın da tam zamanında geldiğini düşünüyorum"