NATO Genel Sekreteri: Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid zirvesine hazırlık niteliğinde çalışma yemeğine katıldı.
- Yemekte; yeni tamamladığı Finlandiya ve İsveç ziyaretlerinin olumlu geçtiğini belirten Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye'nin PKK terörüyle mücadelesi de dahil olmak üzere dile getirdiği endişeleri gidermek için yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.
"ERDOĞAN'IN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ"
"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya." diyen Stoltenberg, Türkiye gibi önemli bir müttefik endişeye sahipse oturup konuşularak çözüm bulunacağını kaydetti.