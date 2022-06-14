Dünya NATO Genel Sekreteri Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri: Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

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Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri: Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid zirvesine hazırlık niteliğinde çalışma yemeğine katıldı.

  • Yemekte; yeni tamamladığı Finlandiya ve İsveç ziyaretlerinin olumlu geçtiğini belirten Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye'nin PKK terörüyle mücadelesi de dahil olmak üzere dile getirdiği endişeleri gidermek için yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"ERDOĞAN'IN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ"

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya." diyen Stoltenberg, Türkiye gibi önemli bir müttefik endişeye sahipse oturup konuşularak çözüm bulunacağını kaydetti.

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NATO: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı

Jens Stoltenberg: Türkiye kadar terör saldırısına uğrayan NATO üyesi ülke yok
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Jens Stoltenberg: Türkiye kadar terör saldırısına uğrayan NATO üyesi ülke yok
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'ya yaptığı ziyarette kendisine yöneltilen soru üzerine “Hiçbir NATO üyesinin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına uğramadığını anlamalıyız.' dedi. Yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adımızın 'Türkiye' şeklinde değişmesi sonrası, Stoltenberg de buna uyarak konuşmasında 'Türkiye' ifadesini kullandı.
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