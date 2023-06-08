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Dünya

NATO haftaya en büyük hava tatbikatını gerçekleştirecek

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, kuruluşundan bu yana en büyük hava tatbikatını önümüzdeki hafta Almanya ve Doğu Avrupa'da gerçekleştirecek.

09:23 . 8/06/2023 Perşembe
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Tatbikatta herhangi bir NATO üyesi ülkeye yönelik temsili bir saldırıya karşılık verilecek.

Tatbikatta herhangi bir NATO üyesi ülkeye yönelik temsili bir saldırıya karşılık verilecek.

NATO, tarihinin en büyük hava tatbikatına hazırlanıyor. 12-23 Haziran arasında Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “Air Defender 23” tatbikatında 25 ülkeden 200'den fazla uçak ve 10 bin personel yer alacak. Tatbikatta herhangi bir NATO üyesi ülkeye yönelik temsili bir saldırıya karşılık verilecek.

Rusya'ya gözdağı niteliğinde


ABD'nin Berlin Büyükelçisi Amy Gutmann tatbikata ilişkin açıklamasında, "Bu, izleyen herkesi kesinlikle etkileyecek bir tatbikat olacak. Ayrıca NATO'daki müttefik kuvvetlerimizin çevikliğini ve çabukluğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterecek" dedi.

“Savunma amaçlı”


Tatbikatı koordine eden Alman Hava Kuvvetlerinden Korgeneral Ingo Gerhartz ise "NATO topraklarının kırmızı çizgimiz olduğunu ve bu bölgenin her santimetresini savunmaya hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Ama örneğin Kalinigrad'a doğru herhangi bir uçuş yapmayacağız. Dolayısıyla bu tatbikat savunma amaçlıdır” ifadelerini kullandı.


Rusya’nın Avrupa’daki tek toprağı olan Kaliningrad, Baltık Denizi’nde Litvanya ve Polonya arasında yer alıyor.


#NATO
#Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
#Tatbikat
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