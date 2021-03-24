Dünya NATO Hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteciyi barındırmıyor
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NATO: Hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteciyi barındırmıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirterek "Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye sınırı bulunuyor ve uluslararası terörle mücadelede önemli bir rolü bulunuyor. Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteciyi barındırmıyor" dedi.

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NATO: Hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteciyi barındırmıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumlarından sonra basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun farklılıkların ele alınması ve anlaşmazlıkların çözülmesi için bir platform sunduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteciyi barındırmıyor.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye sınırı bulunuyor ve uluslararası terörle mücadelede önemli bir rolü bulunuyor.

Bir soru üzerine Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almasıyla ilgili endişeler bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Doğu Akdeniz konusunda da gerginliği düşürmek için Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'da bir ayrıştırma usulleri mekanizması kuruldu" dedi.

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