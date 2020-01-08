Dünya NATO, İranın Iraktaki ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadı
ORTADOĞU

NATO, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran'ın Irak'taki üslere fırlattığı füze.
İran'ın Irak'taki üslere fırlattığı füze.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum" açıklamasında bulundu.

  • Stoltenberg, Twitter'dan paylaştığı mesajında, NATO'nun İran'a şiddetten kaçınması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

İran, ABD askerlerini barındıran Irak askeri üslerine saldırdı.nn

NATO müttefiklerinin, Irak'taki eğitim misyonuna ilişkin görüşmeler yürüttüğünü ve bu bağlamda kararlılığını koruduğunu aktaran Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırısını kınadığını bildirdi.

İran Irak'taki ABD üslerini vurdu
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İran Irak'taki ABD üslerini vurdu
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Ortadoğu'da ikinci bir tarihi gece yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Erbil ve Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurdu.

NATO personelinde can kaybı yok

Öte yandan bir NATO yetkilisi, "Bizim değerlendirmelerimize göre, NATO'nun Irak eğitim misyonunda görev alan personelimiz arasında yaralı ya da ölü bulunmuyor. Personelimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz, durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üslere füze atışında bulundu.

Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti
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Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti

İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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