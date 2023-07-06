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Dünya

NATO Kosova ve Sırbistan’ı anlaşmalara uymaya çağırdı

NATO operasyonlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Goffus, dün Kosova’da temaslarda bulunup Kosova’nın kuzeyinde meydana gelen gerginlikle ilgili Kosova ve Sırbistan’ı anlaşmalara uymaya çağırdı.

13:50 . 6/07/2023 Perşembe
DHA
Her iki tarafı da Ohri'de kararlaştırılan Temel Anlaşmayı ve Uygulama Ekini mümkün olan en kısa sürede ve tam olarak uygulamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her iki tarafı da Ohri'de kararlaştırılan Temel Anlaşmayı ve Uygulama Ekini mümkün olan en kısa sürede ve tam olarak uygulamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO operasyonlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Goffus dün Kosova’ya giderek bölgede görev yapan NATO güvenlik gücü KFOR ve Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) komutanlarıyla bir araya geldi.

Temaslarının ardından basına açıklama yapan Tom Goffus “Hem Priştine'nin hem de Belgrad'ın gerilimi azaltmak için derhal adımlar atması acildir... ayrıca her iki tarafın da sahadaki eylemleri uygun şekilde koordine etmesi ve mevcut anlaşmalara saygı göstermesi çok önemli” dedi.

'İstikrarın çözümü siyasidir'

Genel Sekreter Yardımcısı Tom Goffus “Devam eden ortamda KFOR'un gerekliliği kanıtlanmış olsa da kalıcı istikrarın çözümü siyasidir. Hem Kosova hem de Sırbistan'ın AB tarafından kolaylaştırılan diyaloğa yapıcı bir şekilde dahil olması kritik öneme sahiptir.

Her iki tarafı da Ohri'de kararlaştırılan Temel Anlaşmayı ve Uygulama Ekini mümkün olan en kısa sürede ve tam olarak uygulamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.


#Sırbistan
#NATO
#Kosova
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