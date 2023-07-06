NATO Kosova ve Sırbistan’ı anlaşmalara uymaya çağırdı

Her iki tarafı da Ohri'de kararlaştırılan Temel Anlaşmayı ve Uygulama Ekini mümkün olan en kısa sürede ve tam olarak uygulamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
NATO operasyonlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Goffus dün Kosova’ya giderek bölgede görev yapan NATO güvenlik gücü KFOR ve Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) komutanlarıyla bir araya geldi.
'İstikrarın çözümü siyasidir'
Her iki tarafı da Ohri'de kararlaştırılan Temel Anlaşmayı ve Uygulama Ekini mümkün olan en kısa sürede ve tam olarak uygulamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.