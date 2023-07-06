NATO Kosova ve Sırbistan’ı anlaşmalara uymaya çağırdı

Temaslarının ardından basına açıklama yapan Tom Goffus “Hem Priştine'nin hem de Belgrad'ın gerilimi azaltmak için derhal adımlar atması acildir... ayrıca her iki tarafın da sahadaki eylemleri uygun şekilde koordine etmesi ve mevcut anlaşmalara saygı göstermesi çok önemli” dedi.