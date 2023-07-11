NATO Liderler Zirvesi başladı: Vilnius'ta aile fotoğrafı

NATO’ya üye 31 ülke lideri gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde, ev sahibi Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.
Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde İngiltere Başbakanı Sunak ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ne ilk oturumuna katıldı
Liderler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda tarafından resmi olarak karşılanmalarının ve aile fotoğrafı çekiminde yer almalarının ardından NATO Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katıldı.
Stoltenberg ve Nauseda’nın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katılıyor.