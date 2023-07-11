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Dünya

NATO Liderler Zirvesi başladı: Vilnius'ta aile fotoğrafı

Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede İsveç'in NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO'nun yeni askeri planları ele alınacak.

14:28 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
NATO’ya üye 31 ülke lideri gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.

NATO’ya üye 31 ülke lideri gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde, ev sahibi Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Erdoğan, tokalaşarak fotoğraf çektirdiği Nauseda ve Stoltenberg ile ayaküstü sohbet etti.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı.
Liderler, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde İngiltere Başbakanı Sunak ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ne ilk oturumuna katıldı

Liderler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda tarafından resmi olarak karşılanmalarının ve aile fotoğrafı çekiminde yer almalarının ardından NATO Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katıldı.

Stoltenberg ve Nauseda’nın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katılıyor.




#NATO
#Vilnius
#Recep Tayyip Erdoğan
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