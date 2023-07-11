NATO Liderler Zirvesi başladı: Vilnius'ta aile fotoğrafı

Kırk yıl önce kimsenin aklına böyle bir şey gelmezdi. Bu yıl “NATO Zirvesi”, 1990’ların başına kadar “ Sovyetler Birliği ” içerisinde yer alan Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşiyor. Zirve”nin gündeminde yine “ NATO’nun genişlemesi ” ve “ Ukrayna-Rusya Savaşı ” var. 25 yıldır devam eden genişleme sürecinde son gelişme Finlandiya’nın NATO üyesi olmasıydı. İsveç’in üyeliğiyse Türkiye’nin taleplerinin karşılanmasına bağlı. Ukrayna NATO’ya üyelik için bastırıyor, NATO üyelerinin çoğunluğuysa