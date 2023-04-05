NATO retweet yaptı: Finlandiya'dan dikkat çeken KKTC haritalı paylaşım

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan temsilcilerinin Ohri Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili başlatılan müzakerelerde akıbeti bilinmeyen şahıslara ilişkin metin üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Tarafların ilgili metin üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyuran Borrell, bunu normalleşme yolunda "ilk adım" olarak niteledi.