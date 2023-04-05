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Dünya

NATO retweet yaptı: Finlandiya'dan dikkat çeken KKTC haritalı paylaşım

Türkiye'nin onayı sonrası Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oldu. Ancak Finlandiya'nın yaklaşık bir hafta önce resmi Twitter hesabından paylaştığı haritadaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) detayı ise günler sonra ses getirmeye başladı. NATO'nun da retweet yaptığı paylaşımda yer alan haritada KKTC'yi gösteren ve adayı ikiye bölen sınırın yer aldığı görüldü.

18:44 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Finlandiya'nın KKTC'li harita paylaşımı dikkat çekti.

Finlandiya'nın KKTC'li harita paylaşımı dikkat çekti.

Türkiye'nin dün onay belgesini ABD'ye teslim etmesiyle Finlandiya 31'inci üye olarak NATO'ya katıldı.

Finlandiya'nın üyeliği sonrası NATO ülkelerinin liderleri peş peşe memnuniyet mesajları yayınladı.

Helsinki yönetimi de Twitter hesabından tüm NATO ülkelerine teşekkür mesajı paylaştı.

"Teşekkür" mesajında KKTC detayı

Söz konusu paylaşımda Finlandiya, NATO üyesi ülkelerin olduğu bir Avrupa haritası paylaştı. Paylaşımda üye ülkeler yeşil ile boyandı. Finlandiyalı yetkililer ise haritalı paylaşıma 'Finlandiya'nın #NATO üyeliğini onaylayan 30 Müttefikin tümüne içten teşekkürler' notunu düştü.

Haritadaki ufak bir detay ise günler sonra dikkat çekti. Söz konusu haritada Finlandiya, paylaştığı haritada KKTC'yi gösteren sınırı çizdi ve adayı ikiye böldü.

Öte yandan NATO'nun resmi Twitter hesabı da Finlandiya'nın KKTC'ye yer verdiği paylaşımı retweet yaptı.




#Finlandiya
#NATO
#KKTC
#harita
#paylaşım
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