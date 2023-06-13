NATO Savunma Bakanları toplantısına ROKETSAN ile BAYKAR da davet edildi

NATO, özellikle Batılı silah firmalarından üretim kapasitelerini arttırmalarını isteyecek.

Brüksel’deki NATO karargahında 15-16 Haziran’da yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısına birçok savunma sanayi firmasının yanı sıra Türkiye’den ROKETSAN ile BAYKAR şirketleri de davet edildi.

Savunma Bakanları buluşması Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısıyla başlayacak. Ardından NATO’nun “Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi’ne” yeni üyelerin katılma töreni yapılacak ve 25 NATO üyesi ülkenin savunma şirketinin CEO’larına bir resepsiyon verilecek.

NATO Savunma Bakanları, ilk günkü toplantıları NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısıyla tamamlayacak.

Bu toplantıya Temmuz ayında Türkiye’nin vetosunu kaldırarak NATO’ya üye olmayı umut eden İsveç’in yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell de katılacak.

Toplantının ikinci gününde, yine İsveç’in de katılımıyla NATO Konsey toplantısı ve Nükleer Planlama Grubu toplantıları yapılacak.

Rusya’ya karşı saldırı başlatan Ukrayna’ya askeri yardım konusunu da ele alacak olan NATO Savunma Bakanları, Ukrayna’ya askeri desteği sürdürmenin ve stoklarını yenilemenin yollarını arayacak.

Savunma şirketleri uzun vadeli gelmesini istiyor

Hükümetler savunma şirketlerinden üretimlerini artırmalarını isterken, şirketler de yeni üretim kapasitelerine, tedarik zincirlerine ve personel yatırımına karar vermek için açık bir şekilde “uzun vadeli talep” gelmesini istiyor.

Savunma sanayi temsilcileri NATO karargahındaki buluşmada, geleceğe yönelik bir eylem planı oluşmasını istiyor. Batılı ülkelerden gelecek 25 şirket temsilcisi, NATO Endüstriyel Danışma Grubu (NIAG) ile bir araya gelecek.

NATO, şirketlerin bu isteği üzerine, yatırım için hedefler ve sanayi için ittifak üyelerinden gelen toplam talep sinyallerini belirlemek için yeni bir “Savunma Üretimi Eylem Planı” oluşturma konusu üzerinde çalışıyor.

Katılımcılar arasında başta üst düzey yetkililer ve füze, roket gibi farklı mühimmat türleri üreten savunma şirketlerinin CEO’ları yer alacak.

Rusya ile savaşta belirleyici olan mühimmatlara özel olarak odaklanılacak toplantıya, Türkiye’den Roketsan ve Bayraktar insansız hava araçlarının yapımcısı Baykar da davet edildi.

Savunma Bakanları buluşması Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısıyla başlayacak. Ardından NATO’nun “Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi’ne” yeni üyelerin katılma töreni yapılacak ve 25 NATO üyesi ülkenin savunma şirketinin CEO’larına bir resepsiyon verilecek.







