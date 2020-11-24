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Dünya NATO sekreterinden Türkiyeyi hedef alan Alman vekile cevap Türkiye hayati öneme sahip
AVRUPA

NATO sekreterinden Türkiye’yi hedef alan Alman vekile cevap: Türkiye hayati öneme sahip

NATO Parlamenterler Meclisinde Alman Milletvekili Jürgen Trittin, “NATO’yu tehdit ediyor” diyerek Türkiye’yi hedef aldı. Alman vekilin bu sözlerine cevap veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye, sahada DEAŞ ile savaşan tek müttefik. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynamaktadır” dedi.

Haber Merkezi Diğer
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Parlamenter Asamblesi 66. Yıllık Oturumu'nda Alman milletvekili Jürgen Trittin, Türkiye’yi hedef aldı. Oturumda söz alan Trittin, Türkiye'nin NATO değerlerini paylaşmadığını iddia ederek, "Türkiye bir hukuk devleti değildir" dedi.

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Asılsız iddialar ile suçladı

Türk hükümetini "Erdoğan rejimi" olarak ifade eden Alman milletvekili, Türkiye'nin BM'nin Libya ambargosunu deldiğini, bugün Akdeniz'deki Alman gemilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Alman Milletvekili Jürgen Trittin

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“Türkiye sahada DEAŞ ile savaşan tek müttefik”

Tritten'e yanıt veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli ve önemli bir müttefik. Türkiye uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynamaktadır. Türkiye, Irak ve Suriye'de sahada DEAŞ ile savaşan tek müttefik. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar mülteciye ev sahipliği yapmamaktadır” dedi.

NATO resmi Twitter hesabından Türkiye paylaşımı
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NATO resmi Twitter hesabından Türkiye paylaşımı
NATO resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, 'NATO ortak değerlere sahip bir ailedir. Barış ve istikrar için Müttefiklerimizle birleşiyoruz. Türkiye NATO'dur. Biz NATO'yuz' ifadelerine yer verildi.


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