NATO sekreterinden Türkiye’yi hedef alan Alman vekile cevap: Türkiye hayati öneme sahip

NATO Parlamenter Asamblesi 66. Yıllık Oturumu'nda Alman milletvekili Jürgen Trittin, Türkiye’yi hedef aldı. Oturumda söz alan Trittin, Türkiye'nin NATO değerlerini paylaşmadığını iddia ederek, "Türkiye bir hukuk devleti değildir" dedi.

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Asılsız iddialar ile suçladı

Türk hükümetini "Erdoğan rejimi" olarak ifade eden Alman milletvekili, Türkiye'nin BM'nin Libya ambargosunu deldiğini, bugün Akdeniz'deki Alman gemilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Alman Milletvekili Jürgen Trittin

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“Türkiye sahada DEAŞ ile savaşan tek müttefik”

Tritten'e yanıt veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli ve önemli bir müttefik. Türkiye uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynamaktadır. Türkiye, Irak ve Suriye'de sahada DEAŞ ile savaşan tek müttefik. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar mülteciye ev sahipliği yapmamaktadır” dedi.

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