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Dünya

NATO Suudi Arabistan ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu makamdan Suudi Arabistan'a yapılan ilk ziyarette, Riyad yönetimi ile İttifakın bağlarını kuvvetlendirmek istediği mesajını verdi.

09:11 - 14/12/2023 Perşembe
AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

NATO'dan Stoltenberg'in Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.


Bunun, bir NATO Genel Sekreteri tarafından bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olduğunun vurgulandığı açıklamada, Stoltenberg'in, NATO ile Suudi Arabistan arasında daha derin işbirliği vizyonunu ortaya koyduğuna işaret edildi.


Açıklamada Stoltenberg'in kısa süre önce NATO'nun Körfez, Orta Doğu ve Afrika'ya yaklaşımını gözden geçirmek üzere bir grup uzmanı görevlendirdiği ve bunun yeni işbirliği yollarını keşfetme fırsatı olduğu ifade edildi.


Stoltenberg'in temasları


Stoltenberg, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Koleji'nde halka açık bir panele katılarak, bu ülkenin Arap ve Müslüman dünyasındaki lider rolünün altını çizdi.

Deniz güvenliği, kritik altyapının korunması ve terörle mücadelenin yanı sıra inovasyon ve askeri eğitim konularında NATO ile Suudi Arabistan'ın daha fazla işbirliği yapabileceğini kaydeden Stoltenberg, İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu etkisine de işaret etti.


Stoltenberg, "NATO'nun Suudi Arabistan'la daha fazla işbirliği yapması için büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum çünkü ortak sorunlarla karşı karşıyayız" dedi.


Stoltenberg dün de Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El-Hureyci ile bir araya geldi ve bağları güçlendirme arzusunun altını çizdi. Suudi Arabistan Askeri Endüstrilerinin (SAMI) genel merkezini ziyaret eden Stoltenberg burada İcra Kurulu Başkanı Velid Abuhalid ile gelecekteki potansiyel işbirliği yollarını tartıştı.


Stoltenberg daha sonra Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Abdulaziz Sager'in ev sahipliği yaptığı toplantıda bir grup siyasetçi, düşünce kuruluşu uzmanı ve medya mensubuyla görüş alışverişinde bulundu.

#NATO
#Suudi Arabistan
#Jens Stoltenberg
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