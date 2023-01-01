NATO Türkiye'siz yapamaz: The Economist Türk İHA ve SİHA’larını övdü

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İngiliz The Economist dergisi yayınladığı analizde, “NATO’nun Türkiye’nin müttefikliğinden vazgeçe-meyeceğini” belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde dış politikada yürütülen etkili siyaset sonucu, uluslararası camiada birçok otorite, Türkiye’nin vazgeçilemez bir ortak olduğu konusunda görüş bildiriyor. Son olarak İngiltere’nin önde gelen dergilerinden The Economist dergisinin Türkiye’ye özel hazırladığı ekinde yayınlanan analizde, “Türkiye’nin NATO için vazgeçilmez bir müttefik” olduğu vurgulandı. “Türkiye’nin Yeni Agresif Dış Politikası: Batı İçin Garip Bir Müttefike Dönüştü” başlıklı haberde, ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) rağmen yaptığı cesur atımlarıyla Türkiye’yi önemli bir alana kaydıran Cumhurbşakanı Erdoğan’ın elinde bulundurduğu güce dikkat çekerek “NATO Türkiye’den vazgeçmeyi göze alamaz” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik konumu da analizde değerlendirildi. Ankara’nın bazı kesimlerce Batı’yı terk etmekle suçlandığı belirtilerek, “Türk yetkililer ise terk edilenin kendileri olduğunu söylüyor” denildi. Türkiye’nin, kendisini Avrupa’nın çeperinde ve tek bir etki bölgesinin parçası olarak konumlandırmadığı, kendi ağırlık merkezine sahip olduğu belirtildi.
Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak Ankara’nın öne çıktığı anımsatılırken, “Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik deniz ablukasını hafifletmesi, deniz yoluyla tahıl ihracatının yeniden başlaması ve esir takası müzakereleri için iyi bir iş çıkardı” denildi. Çalışmada, “Türkiye, NATO için önemli. Türk askerleri; Afganistan, Baltık, Bosna, Kosova ve Makedonya’da misyonlara katıldı. Ancak Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını engellemekle tehdit ediyorlar” ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Helsinki ve Stockholm yönetimlerini, askeri ittifaka üyelik süreçlerini tamamlamak için teröristlerin iadesine zorladığının altı çizildi.