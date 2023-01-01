NATO Türkiye'siz yapamaz: The Economist Türk İHA ve SİHA’larını övdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde dış politikada yürütülen etkili siyaset sonucu, uluslararası camiada birçok otorite, Türkiye’nin vazgeçilemez bir ortak olduğu konusunda görüş bildiriyor. Son olarak İngiltere’nin önde gelen dergilerinden The Economist dergisinin Türkiye’ye özel hazırladığı ekinde yayınlanan analizde, “Türkiye’nin NATO için vazgeçilmez bir müttefik” olduğu vurgulandı. “Türkiye’nin Yeni Agresif Dış Politikası: Batı İçin Garip Bir Müttefike Dönüştü” başlıklı haberde, ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) rağmen yaptığı cesur atımlarıyla Türkiye’yi önemli bir alana kaydıran Cumhurbşakanı Erdoğan’ın elinde bulundurduğu güce dikkat çekerek “NATO Türkiye’den vazgeçmeyi göze alamaz” ifadeleri kullanıldı.

KENDİ AĞIRLIK MERKEZİ VAR

Türkiye’nin Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik konumu da analizde değerlendirildi. Ankara’nın bazı kesimlerce Batı’yı terk etmekle suçlandığı belirtilerek, “Türk yetkililer ise terk edilenin kendileri olduğunu söylüyor” denildi. Türkiye’nin, kendisini Avrupa’nın çeperinde ve tek bir etki bölgesinin parçası olarak konumlandırmadığı, kendi ağırlık merkezine sahip olduğu belirtildi.

ETKİ ALANI ÇOK GENİŞ

Türkiye’nin kendi çizgisi doğrultusunda ilerlediği kaydedilen analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal güvenlik konusunda daha da uzlaşmaz oldu. Suriye’ye operasyona ilişkin, kasım ayında ‘Kimseden izin alacak değiliz’ demişti” tespitlerine yer verildi. Diğer taraftan Türkiye’nin son 10 yılda Afrika ve Orta Asya’da atılımlar yaptığı, Türk dizilerinin popülaritesini artırdığı ve Türk Hava Yolları’nın başarısının yanı sıra Türk SİHA’larını almak için birçok ülkenin sıraya girdiği vurgulandı.

ERDOĞAN İYİ BİR İŞ ÇIKARDI

Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak Ankara’nın öne çıktığı anımsatılırken, “Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik deniz ablukasını hafifletmesi, deniz yoluyla tahıl ihracatının yeniden başlaması ve esir takası müzakereleri için iyi bir iş çıkardı” denildi. Çalışmada, “Türkiye, NATO için önemli. Türk askerleri; Afganistan, Baltık, Bosna, Kosova ve Makedonya’da misyonlara katıldı. Ancak Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını engellemekle tehdit ediyorlar” ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Helsinki ve Stockholm yönetimlerini, askeri ittifaka üyelik süreçlerini tamamlamak için teröristlerin iadesine zorladığının altı çizildi.







