NATO ülkesi Romanya Rusya'ya ait İHA'ları vurdu

Visegrad isimli bir yerel haber ajansı, Romanya’nın bu son hamlesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“SON DAKİKA: Bir NATO devleti, Ukrayna hava sahası üzerinde Rus insansız hava araçlarını düşürmeye başladı.

Ortaya çıkan bir videoda, Rumen Gepard’ın motorlu uçaksavar silahlarının, İzmail yakınlarında Romanya’yı Ukrayna’dan ayıran nehir boyunca Rus insansız hava araçlarını vurduğu görülüyor.

Romanya, en az 1 intihar drone’unun kendi topraklarının 11 km derinliğine çarpması ve diğer drone’ların da onlara doğru uçması üzerine harekete geçmek zorunda kaldı.”





BREAKING:



A NATO state has started shooting down Russian drones over Ukrainian airspace.



A new video shows Romanian Gepard self-propelled anti-aircraft guns shooting down Russian suicide drones across the river separating Romania from Ukraine near Izmail.



Romania was forced to… pic.twitter.com/IUWlZG6AYT — Visegrád 24 (@visegrad24) July 25, 2024

Son dönemlerde Rusya ile Romanya arasındaki gerginliklerin dozu artmaya başladı. Yine de birçok savaş analisti Romanya’nın bu hamlesini kendi ülkesini koruma olarak adlandırıyor.







