Dünya

NATO ülkesi Romanya Rusya'ya ait İHA'ları vurdu

NATO müttefiki olan Romanya, Ukrayna hava sahasında Rusya'ya ait kamikaze İHA'ları vurdu.

23:23 - 25/07/2024 Perşembe
Diğer
Romanya Ukrayna hava sahasında Rusya'ya ait kamikaze İHA'ları vurdu.
Romanya Ukrayna hava sahasında Rusya'ya ait kamikaze İHA'ları vurdu.

Visegrad isimli bir yerel haber ajansı, Romanya’nın bu son hamlesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“SON DAKİKA: Bir NATO devleti, Ukrayna hava sahası üzerinde Rus insansız hava araçlarını düşürmeye başladı.

Ortaya çıkan bir videoda, Rumen Gepard’ın motorlu uçaksavar silahlarının, İzmail yakınlarında Romanya’yı Ukrayna’dan ayıran nehir boyunca Rus insansız hava araçlarını vurduğu görülüyor.

Romanya, en az 1 intihar drone’unun kendi topraklarının 11 km derinliğine çarpması ve diğer drone’ların da onlara doğru uçması üzerine harekete geçmek zorunda kaldı.”


Son dönemlerde Rusya ile Romanya arasındaki gerginliklerin dozu artmaya başladı. Yine de birçok savaş analisti Romanya’nın bu hamlesini kendi ülkesini koruma olarak adlandırıyor.



#Romanya
#Rusya
#İHA
#Ukrayna
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul dahil 14 il için serinleten haber! Meteoroloji tarih ve saat verdi: Şemsiyelerinizi hazırlayın gök gürültülü sağanak geliyor