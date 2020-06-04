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Dünya NATO, uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya hazır
AVRUPA

NATO, uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya hazır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı çok önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çeken Stoltenberg, "DEAŞ bir zamanlar kontrol ettiği toprakları kaybetti, ancak terör tehdidi devam ediyor" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalya ve ABD'nin başkanlığında sanal ortamda düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

  • Terör örgütü DEAŞ'a karşı çok önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çeken Stoltenberg, "DEAŞ bir zamanlar kontrol ettiği toprakları kaybetti, ancak terör tehdidi devam ediyor." uyarısında bulundu.

Jens Stoltenberg, "Bu nedenle NATO, uluslararası terörizmle mücadeleyi desteklemeye devam ediyor ve çabalarını artırmaya hazır." dedi.

  • NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu genişletme kararı aldığını anımsatan Stoltenberg, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ittifakın operasyonlarına etki ettiğini, bu nedenle Irak'taki eğitim ve danışmanlık misyonunu bir süreliğine askıya aldıklarını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla nasıl rol üstlenebileceğini gözden geçirdiğini de aktardı.

  • NATO'nun burada tekrar kapasite ve faaliyetlerini geliştirmeye başladığına dikkati çeken Stoltenberg, temel hedeflerin Irak güvenlik güçlerini desteklemek, ülkede istikrara katkı sağlamak, terörle mücadele etmek ve DEAŞ'ın dönüşünü engellemek olduğunun altını çizdi.
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