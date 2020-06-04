NATO, uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya hazır NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı çok önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çeken Stoltenberg, "DEAŞ bir zamanlar kontrol ettiği toprakları kaybetti, ancak terör tehdidi devam ediyor" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi 04 Haziran 2020, 20:33 Son Güncelleme: 04 Haziran 2020, 20:41 AA