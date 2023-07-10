NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. Erdoğan, ziyareti boyunca ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gibi isimlerle kritik görüşmeler yapacak. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin önemli görüşmelerin yapılacağı bu zirveyi tüm dünya yakından takip ediyor.