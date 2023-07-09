NATO Zirvesi öncesi Atlantik Konseyi'nden Türkiye itirafı

NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gelecek hafta salı günü başlayacak 2 günlük tarihi zirvesinde birçok önemli stratejik konu ele alınacak. Bunlar arasında NATO'nun gizli askeri planlarının onaylanması, İsveç'in üyeliği ve Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri ile üyelik için yol haritası bulunuyor. NATO Zirvesi öncesi ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'den Türkiye itirafı geldi. Zirvenin pek çok konu başlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtilen analizde şu ifadeler kullanıldı:

'İsveç'in üyeliğinin kilidini açmaktan çok daha fazlası'

"11 Temmuz'da Vilnius'ta başlayacak olan NATO Zirvesi, İttifak için hayati öneme sahip birçok stratejik süreçte kilometre taşlarını belirleyecek. Bunlar arasında, Ukrayna'nın başvurusu konusunda ileriye dönük yolun tartışılması ve İsveç'in üyeliğine giden yolun sonunun değerlendirilmesi yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satması için uzun zamandır beklenen bir anlaşma da Vilnius'ta masada, ancak bu, İsveç'in üyeliğinin kilidini açmaktan çok daha fazlası.

'Türkiye sıradan bir F-16 satıcısı değil'

Türkiye'nin sıradan bir F-16 alıcısı olmadığı ifade edilen yazıda 'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) aracılığıyla önemli bir F-16 üreticisi olmuştur' denildi. 'Kısacası, Türkiye onlarca yıldır F-16 programında kritik bir ortak olmuştur ve daha fazla satış Ankara, Washington ve NATO'nun ortak çıkarına olmaya devam etmektedir.' 1961 yılında kurulan Atlantik Konseyi (Atlantic Council) isimli düşünce kuruluşunun merkezi ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunuyor. NATO'nun Karadeniz'deki güvenliğinin Türkiye'ye bağlı olduğu ifade edilen yazıda "NATO'nun Karadeniz'deki çıkarlarını güvence altına almak güçlü bir Türkiye'ye bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.







