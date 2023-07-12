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Dünya

NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti

Litvanya'nın Vilnius şehrin düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki yemek programında çekilen toplu fotoğrafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin liderler arasında yalnız kaldığı ve sıkıntılı ifadelerle etrafa baktığı anın fotoğrafı dikkat çekti.

09:46 . 12/07/2023 Çarşamba
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NATO Zirvesi - Vilnius

NATO Zirvesi - Vilnius

Tarihi bir NATO Zirvesi gerçekleşiyor. Litvanya'nın Vilnius şehrinin ev sahipliği yaptığı zirve birçok bakımdan önem taşıyor.

Türkiye'nin belli şartlar karşılığında İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktığı zirvede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yaptığı açıklama ile Ukrayna'nın NATO'ya davet edileceğini duyurdu.

"Ukrayna'yı davet edeceğiz"

Stoltenberg, "Şartlar oluştuğu takdirde NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız." dedi.

Bu ifadeler dünya kamuoyuna bomba gibi düşerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski de dün zirveye katıldı.

Zelenski ve eşi liderlerle yemekte

Düzenlenen toplu yemeğe eşiyle katılan Zelenski, toplu fotoğrafa da girdi.

Gözlerin üzerinde olduğu Zelenski, bu programda da asker yeşili kıyafetlerle katılırken toplu fotoğraf anında objektiflere yansıyan bir kare dikkat çekti.

Tüm liderlerin birbiriyle konuştuğu o anda Zelenski'nin sıkıntılı bir ifade ile çevresine baktığı o anlar ülkesi savaşan bir liderin durumu hakkında çok şey ifade ediyordu.


#Zelenskiy
#NATO
#Vilnius
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