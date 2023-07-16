NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor: Alman Bild Erdoğan-Miçotakis görüşmesini yazdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetti. Miçotakis "Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur" dedi.