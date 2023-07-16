|
Dünya

NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor: Alman Bild Erdoğan-Miçotakis görüşmesini yazdı

Tarihi NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin attığı adımların yankıları sürüyor. Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmeyi mercek altına aldı. Gazete, ikili ilişkilerdeki yumuşamanın, depremden sonra başladığına vurgu yaptı.

17:51 . 16/07/2023 Pazar
Diğer
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Tarihi NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin attığı adımların yankıları sürüyor. Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmeyi mercek altına aldı.


Gazete, ikili ilişkilerdeki yumuşamanın, depremden sonra başladığına vurgu yaptı.


Bild'in analizinde, NATO Zirvesi'nde diplomatları şaşırtan bir gelişme yaşandığına dikkat çekildi.



Gazete,
"Uzun süredir devam eden gerilime rağmen, Miçotakis ve Erdoğan, iletişim kanalının kurulmasını sağlayan siyasi bir anlaşmaya vardı."
ifadesine yer verdi.

Söz konusu haberde,
"Yarım saati geçmemesi gereken görüşme,1 saat 5 dakika sürdü"
ifadelerine yer verildi.

Almanya merkezli gazete, görüşmenin pozitif bir havada geçtiğinin altını çizdi.


"Bir felaket her şeyi değiştirdi" i
fadesine yer verilen analizde, ikili ilişkilerdeki yumuşamanın depremden sonra başladığına vurgu yapıldı.

İkili ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinin göçmen krizinin çözümüne de katkı sağladığı vurgulandı.


Türkiye'nin göç krizinde Yunanistan ile iş birliğini artırdığı belirtildi.



#Yunanistan
#Almanya
#NATO
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor: Türkiye, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediyor