NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor: Alman Bild Erdoğan-Miçotakis görüşmesini yazdı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Tarihi NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin attığı adımların yankıları sürüyor. Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmeyi mercek altına aldı.
Gazete, ikili ilişkilerdeki yumuşamanın, depremden sonra başladığına vurgu yaptı.
Bild'in analizinde, NATO Zirvesi'nde diplomatları şaşırtan bir gelişme yaşandığına dikkat çekildi.
Almanya merkezli gazete, görüşmenin pozitif bir havada geçtiğinin altını çizdi.
İkili ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinin göçmen krizinin çözümüne de katkı sağladığı vurgulandı.
Türkiye'nin göç krizinde Yunanistan ile iş birliğini artırdığı belirtildi.