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Dünya

NATO'da Hava Kuvvetlerine ait 2 uçak görev alacak

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Hava Kuvvetlerine ait, bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı’nın NATO Müttefik Hava Komutanlığında görev alacağı belirtildi.

11:05 . 11/07/2023 Salı
IHA
HİK uçağı

HİK uçağı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Litvanya’nın Başkenti Vilnius’taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katılacağını belirtildi. Açıklamanın devamında, Hava Kuvvetlerine ait, bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı’nın da 12 Temmuz’a kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) Hava Görev Emri’ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra edeceği bilgisine yer verildi.


#NATO
#Milli Savunma Bakanlığı
#HİK
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