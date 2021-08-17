Dünya NATOdan Afganistan açıklaması Türkiye tahliyelerde kilit rol oynuyor
AVRUPA

NATO'dan Afganistan açıklaması: Türkiye tahliyelerde kilit rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’dan geri çekilmesine yönelik tepkilere "Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan’da sonsuza kadar kalmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı" cevabını verdi. Tahliye işlemlerine değinen Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar" dedi.

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NATOdan Afganistan açıklaması: Türkiye tahliyelerde kilit rol oynuyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk. Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum. Durum son derece ciddi ve öngörülemez" dedi.

"SONSUZA KADAR KALMAYACAKTIK"

TRT Haber'in haberine göre, NATO’nun Afganistan’dan geri çekilmesine yönelik tepkiler karşısında hedeflerinin hiçbir zaman sonsuza kadar kalmak olmadığını söyleyen Stoltenberg, "Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan’da sonsuza kadar kalmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Planımız yerel kapasiteyi inşa edip ayrılmaktı. Sorumluluk biraz da bu kadar çabuk çözülen Afgan siyasi liderliği ve ordusuna ait" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNADI"

Tahliye işlemlerine de değinen Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar. Şu aşamada en önemlisi havalimanını açık tutmak; yeni yönetimin de ayrılmak isteyen herkese müsaade etmesi. Şu an NATO, havalimanını açık tutmak ve tahliyeyi sürdürmek için çalışıyor" dedi.

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